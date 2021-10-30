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Şükriye Yıldırım 81 yaşında

Şükriye Yıldırım 81 yaşında
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Şükriye Yıldırım 81 yaşında
Söğütlü mahallesinden (Anbarcık) merhum Ahmet Yıldırım (Topak Ahmet)‘ın eşi, Murat Yıldırım, Güldane Elmas, Hatice Kılıç, Badegül Erdal kardeşlerin annesi, Hüseyin Elmas , Mustafa Kılıç, Samet Erdal bacanakların kayınvalidesi, Şükriye Yıldırım vefat etmiştir.

Cenazesi 30 Ekim 2021 Cumartesi günü ikindi namazından sonra Söğütlü mahallesinde defnedilecektir. 

Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu 
Murat Yıldırım oğlu 0532 708 72 01
Hüseyin Elmas damadı 0536 366 34 08
Mustafa kılınç damadı 0541 786 64 08
Samed erdal damadı 0501 265 01 98
 

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Şükriye Yıldırım 81 Yaşında
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