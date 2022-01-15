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Şükriye Yenel 85 yaşında

Şükriye Yenel 85 yaşında
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Halitoğulları kabilesinden merhum Mehmet Mustafa ve Nazlı Yenel ailesinin kızı, emekli öğretmen Şeref Yenel, Selahattin Yenel, Muharrem Yenel, Rahime Yenel ve merhum emekli Öğretmen Lütfi Yenel kardeşlerin kardeşi, Şükriye Yenel vefat etmiştir. Cenazesi 16 Ocak 2022 Pazar günü Ulu Camiinde ikindi namazından sonra cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kuran-ı Kerimi Güneşli mahallesi Yurtiçi Kargo üzeri kendi hanesinde okunacaktır. Taziye için telefonlar :0 536 222 52 94 kardeşi Şeref Yenel

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