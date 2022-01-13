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Şükriye Gökçecik 92 yaşında

Şükriye Gökçecik 92 yaşında
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Şükriye Gökcecik 92 yaşında,Kızılcaoba Mahallesinden merhum Ahmet ve Feride Corcu'nun kızı, merhum Mehmet Gökcecik'in eşi, Hacı ve Selahattin Corcu, Saniye, merhum Mediha kardeşlerin ablası, çarşı esnaflarından Muharrem ve Osman Gökcecik'in yengesi, Yaşar, Özkan, Ayhan, Nadile, Necibe, Nejla ve Yurdagül kardeşlerin annesi, Şükriye Gökcecik vefat etmiştir. Cenazesi 14 Ocak 2022 günü cuma namazından sonra Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.Kuran-ı Kerimi Kızılcaoba Mahallesi  Halk Eğitim karşısında  kendi hanesinde okunacaktir..Taziye için telefonlar :0 543 394 07 53 oğlu Yaşar0 542 762 58 18 oğlu Ayhan 0 546 479 47 22 oğlu özkan

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