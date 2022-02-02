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Şükriye Batmaz 75 yaşında

Şükriye Batmaz 75 yaşında
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Abdullah ve Emiş Yıldırım ailesinin kızı, merhum Hüseyin Batmaz’ın eşi, Hacı, Gani, Salih, merhum Türkan Tatar, Nurten Kaya, Serap Şükür, Fatoş Aynur’un anneleri, Sait Memet Tatar, Selahattin Kaya, merhum Enver Şimsek’in kayınvalidesi, 23 torun sahibi Şükriye Batmaz vefat etmiştir.

Cenazesi 2 Şubat Çarşamba günü öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i ve taziyesi eski 1 nolu sağlık ocağı arkasında okunacaktır.

Taziye için telefon:

0 541 300 39 25 kızı Fatma Batmaz

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Şükriye Batmaz 75 Yaşında
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