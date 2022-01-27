Sıdıka Dal 76 Yaşında

Poturlar kabilesinden merhum Durmuş Ali Potur ve merhume Saniye Potur'un kızı, Dal kabilesinden merhum Bakkal Hüseyin Dal'ın gelini, Halil, Ergül , Halide, Eser, Fatoş kardeşlerin ablaları, Ahmet, Hüseyin, Levent, Mehmet, Halide, Ali, Ayfer kardeşlerin anneleri , Mustafa Demir’in kayınvalidesi, Çarşı Esnaflarından Şükrü Dal'ın Hanımı Sıdıka Dal vefat etmiştir.
Cenazesi 27Ocak Perşembe günü ikindin namazından sonra Ulu Camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kızılcaoba yeni camii yan tarafından Altunsaray apartmanında okunacaktır.
Taziye İçin Telefonlar
Oğlu Levent Dal 0 543 277 99 68
Oğlu Ali Dal 0 536 288 96 53
Oğlu Mehmet Dal 0 551 236 78 11
Oğlu Hüseyin Dal 0 533 377 84 33
Oğlu Ahmet Dal 0 535 954 78 21
Allah mekanını Cennet eylesin inşAllah Ailesinin başı sağolsun...