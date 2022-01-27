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Sıdıka Dal 76 Yaşında

Sıdıka Dal 76 Yaşında
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Poturlar kabilesinden merhum Durmuş Ali Potur ve merhume Saniye Potur'un kızı, Dal kabilesinden merhum Bakkal Hüseyin Dal'ın gelini, Halil, Ergül , Halide, Eser, Fatoş kardeşlerin ablaları, Ahmet, Hüseyin, Levent, Mehmet, Halide, Ali, Ayfer kardeşlerin anneleri , Mustafa Demir’in kayınvalidesi, Çarşı Esnaflarından Şükrü Dal'ın Hanımı Sıdıka Dal vefat etmiştir.

Cenazesi 27Ocak Perşembe günü ikindin namazından sonra Ulu Camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kızılcaoba yeni camii yan tarafından Altunsaray apartmanında okunacaktır.

Taziye İçin Telefonlar

Oğlu Levent Dal 0 543 277 99 68

Oğlu Ali Dal 0 536 288 96 53

Oğlu Mehmet Dal 0 551 236 78 11

Oğlu Hüseyin Dal 0 533 377 84 33

Oğlu Ahmet Dal 0 535 954 78 21

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Anahtar Kelimeler:
Sıddıka Dal 76 Yaşında
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Recep Hayvalı SAKARYA 6 saat önce

Allah mekanını Cennet eylesin inşAllah Ailesinin başı sağolsun...

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Niyazi CERİTLİ 6 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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TAHSİN KUL 6 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN,MEKANI CENNET OLSUN.

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Sadettin keser 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Nur içinde yatsın inşAllah tüm yakınlarının başı sağ olsun

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Mernuş Doğan 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah yakınlarının başı sağolsun

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