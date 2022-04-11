Seyit Ali Polat 86 yaşında
Aslen Uncular mahallesinden, Battalgazi mahallesinde ikamet eden merhum İsmail Polat'ın kardeşi Hulusi, Osman, Bektaş Polat kardeşlerin babası, Esat Polat'ın amcası Seyit Ali Polat vefat etmiştir. Cenazesi 12 nisan salı günü öğle namazından sonra Eyüp Sultan Camiinde namazı kılınacaktır. Taziyesi Battalgazi Mahallesi Sekili Caddesi Alperen Sokak No:1 kendi hanesinde kabul edilecektir.
Taziye telefonu:
0536 795 49 46 Fatih Torunu
0537 559 31 40 Hulusi Oğlu
0537 391 90 93 Osman Oğlu