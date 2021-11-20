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Serpil Armut 

Serpil Armut 
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Serpil Armut

Çiçek mahallesinden Paşaların  merhum Hacı Budak ve Navruz Budak'ın kızı, İğde mahallesinden Hacı Armut'un gelini, Mehmet Ali Armut'un eşi .Pınar ,Bahar, Muhammet Faruk kardeşlerin annesi.Sanayi eşraflarından Bayram Budak'ın ablası,karayollarından emekli Şener Armut'un kardeşinin hanımı, Döne Türk,Nesrin Kılınç, Hatice Doğan'ın bacıları.Güven, Ali Bünyamin, Mustafa, Muhammet, Hüseyin Budak'ın ablaları; Serpil Armut  vefat etmiştir. Cenazesi 20 Kasım 2021 Çiçek mahallesi merkez camiinden kaldırılacak olup Kur'an-ı Kerim'i  çiçek mahallesinde babası merhum Hacı Budak'ın evinde  okunacaktır.
Taziye telefonu: 
Şener Armut :   0533 488 81 72
Kardeşi Bayram Budak: 0542 365 75 74

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