Şeref Karalar 69 yaşında
Kızılcaoba Mahallesinden merhum Hacı Karalar’ın oğlu, merhum doktor Selahattin Uzman’ın damadı, merhum Sami, Remzi, Hamdi, Mehmet, Cebrail Karalar, Yüksel Davdav, Şükran Turan, Sultan Uzman, Hatice Solak’ın kardeşi, Cuma ve Alirıza Uzman’ın enişteleri, merhum İzzittin Davdav, merhum Durdu Turan, Şaban Uzman ve Fatih Solak’ın kayınbiraderi, Nazmiye Karalar’ın eşi, emekli polis memuru Şeref Karalar vefat etmiştir.
Cenazesi 30 Ekim Cumartesi günü öğle namazından sonra Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Corcular market karşısı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 505 592 92 34 kardeşi Hamdi Karalar,
0 545 332 31 80 kardeşi Mehmet Karalar,
0 542 763 58 20 kardeşi Cebrail Karalar,
0 542 595 64 54 kayınbiradei Alirıza Uzman.
Şeref Karalar 69 yaşında
30 Ekim 2021 Cumartesi 09:18
Şeref Karalar 69 yaşında