Karaelbistan mahallesinden merhum Ali ve Neriman kızı Mehmet, Abbas, Alirıza, Murat, Aydın, Sevim, Şenel, Hamidiye, Güler, Hacer kardeşlerin ablası, Ali, Fevzi, Ömer, Yüksel kardeşlerin annesi, 112 ambulans şoförü İsmet Bld personeli Adil ve Bahattin Dağlıoğlu amca kızları İskender Kartal, Ramazan, Aslan, Cebrail Koç, Hakim Öztürk, Mesken Er bacanakların Baldızı 16/ 02/2022 vefat etmiştir. Taziyesi Karaelbistan mahallesi kendi hanesinde Karaelbistan taziye evinde Kur'an-ı Kerim'i okunmaktadır.
Seniha Dağlıoğlu Yüksel 69 yaşında
16 Şubat 2022 Çarşamba 19:26