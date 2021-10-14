Şemsi Topal 82 yaşında
Afşin Dadışlar kabilesinden merhum Hüseyin ve Kamer Karakuş’un kızı, Afşinbey mahallesinden Yeşilevlerde ikamet eden merhum Selahattin Topal’ın eşi, Hatay Erzin’de görev yapan TEAŞ personeli Taner Topal’ın annesi, Zekeriya Pehlivan’ın kayınvalidesi, Ahmet Karakuş’un kız kardeşi, Şemsi Topal vefat etmiştir.
Cenazesinde Afşin 13 Ekim 2021 Çarşamba günü defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Afşin bey Mah.Orhangazi sok kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye Telefonu:
0530 270 43 13 oğlu Taner Topal
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.