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Şemsi Topal 82 yaşında

Şemsi Topal 82 yaşında
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Şemsi Topal 82 yaşında

Afşin Dadışlar kabilesinden  merhum Hüseyin ve Kamer Karakuş’un kızı, Afşinbey mahallesinden Yeşilevlerde ikamet eden merhum Selahattin Topal’ın eşi, Hatay Erzin’de görev yapan TEAŞ personeli Taner Topal’ın annesi, Zekeriya Pehlivan’ın kayınvalidesi, Ahmet Karakuş’un kız kardeşi, Şemsi Topal vefat etmiştir.

Cenazesinde Afşin 13 Ekim 2021 Çarşamba günü defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Afşin bey Mah.Orhangazi sok kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye Telefonu:

0530 270 43 13 oğlu Taner Topal

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Anahtar Kelimeler:
Şemsi Topal 82 Yaşında
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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 2 gün önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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Sabit Yinanç 2 gün önce

Merhumeye Cenabı Allah tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Hamdi olgun 2 gün önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Meral corcu 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Ahmet ÖZDEMİR 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bekir Aydın Elbistan 2 gün önce

Allah rahmet eylesin ruhu şad mekanı cennet olsun inşaAllah amin

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 2 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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Osman EFEOGLU 2 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekani cennet olsun inşAllah başınız sağolsun

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