Sema Yılmaz 52 yaşında
Tepebaşı mahallesinden Şeyh Hamit Yılmaz'ın eşi, çocuklarından Ahmet, Lütfiye, Özlem, Zeynep, Mustafa, Ebru ve Özge kardeşlerin anneleri, Sema Yılmaz 12 Şubat 2022 Cumartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazından sonra Tepebaşı yeni camiinde namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Tepebaşı mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
Eşi Şeyh Hamit Yılmaz: 0555 771 05 56
Oğlu Ahmet Yılmaz: 0545 448 32 92
Oğlu Mustafa yılmaz: 0530 946 03 71