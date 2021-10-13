Selver Özgişi 69 yaşında
Çatova (Maraba) mahallesinden merhum Mevlüt Ahmet ve Hediye Yılmaz ailesinin kızı, Aziz, merhum Ali, İsmail, Adnan, Mustafa, Bedri, Hacer, Emine, Sariye Yılmaz kardeşlerin kardeşi merhum Hüseyin Özgişi’nin eşi, Fadime, Fatih, Hediye, Akif, Abdullah, Emine, Hatice, Râgıbe, Mustafa , Hasibe, Yasemin, Seyran, Ahmet Özgişi kardeşlerin annesi, İmam Abdullah Özgişi merhum Hacı, Kerim, Işık, Salih Sarıçiçek, Sadettin Portakal, Akif Gökçek, Cuma Cücük, Mustafa Tontuş bacanakların kayınvalidesi Selver Özgişi vefat etmiştir.
Cenazesi 13 Ekim 2021 Çarşamba öğle namazından sonra Çatova (Maraba) mahallesi merkez camiinde namazı kılınarak Maraba mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefon
0 546 452 46 06 Oğlu Fatih
0546 945 40 76 Oğlu. Akif
0542 519 29 36 Oğlu Abdullah
0543 511 31 84 Oğlu Mustafa
0544 445 43 78 Oğlu Ahmet
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.