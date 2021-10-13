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Selver Özgişi  69 yaşında

Selver Özgişi  69 yaşında
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Selver Özgişi  69 yaşında

Çatova (Maraba) mahallesinden merhum Mevlüt Ahmet ve Hediye Yılmaz ailesinin kızı,  Aziz, merhum Ali, İsmail, Adnan, Mustafa, Bedri, Hacer, Emine, Sariye  Yılmaz kardeşlerin kardeşi  merhum Hüseyin Özgişi’nin eşi, Fadime,  Fatih, Hediye, Akif, Abdullah, Emine, Hatice, Râgıbe, Mustafa , Hasibe, Yasemin, Seyran, Ahmet Özgişi kardeşlerin annesi, İmam Abdullah Özgişi merhum Hacı, Kerim, Işık, Salih Sarıçiçek, Sadettin Portakal, Akif Gökçek, Cuma Cücük, Mustafa Tontuş bacanakların kayınvalidesi  Selver Özgişi vefat etmiştir.

Cenazesi  13 Ekim 2021 Çarşamba öğle namazından sonra Çatova (Maraba) mahallesi merkez camiinde namazı kılınarak Maraba mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefon

0 546 452 46 06 Oğlu Fatih

0546 945 40 76 Oğlu. Akif

0542 519 29 36 Oğlu Abdullah

0543 511 31 84 Oğlu Mustafa

0544 445 43 78 Oğlu Ahmet

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Anahtar Kelimeler:
Selver Özgişi  69 Yaşında
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Kadir Yalçınöz 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Niyazi CERİTLİ 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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İhsan Çankal 6 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşAllah. Ailesine başsağlığı diliyorum.

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Kemal akkuş 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlğı dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 6 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Ali Akarsu İstanbul 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Kemal Götürler 5 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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