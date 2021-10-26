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Seher Bayazıt 86 yaşında

Seher Bayazıt 86 yaşında
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Taşburun Mahallesi'nden merhum Zübeyde ve Ömer ailesinin kızı, Haliller kabilesinden merhum Durdu Bayazıt'ın eşi, sanayi esnaflarından Sabri, Salih, Mehmet, Ayben, Ayfer, Aysel, Döndü ve Zübeyde kardeşlerin annesi, Şaban Buyurkan, Hamit Paksoy, Kerim Tel, Raşit Ceylan ve Hasan Özdemir bacanakların kayınvalidesi, yirmiyedi torun ninesi Seher Bayazıt vefat etmiştir. 
Cenazesi 26 Ekim 2021 Salı günü öğle namazına müteakip Taşburun mahallesi camisinde namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir. 
Kur'an'ı Kerim'i Yeşilyurt mahallesi Esen sokakta kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları :
Oğlu Sabri Bayazıt 0535 704 20 63
Torunu Furkan Bayazıt 0545 396 17 93

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Anahtar Kelimeler:
Seher Bayazıt
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