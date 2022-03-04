Sehar İlhan 74 yaşında

Kabaağaç Mahallesi’nden merhum Ali ve Şemsi Kul’un kızı, Tahsin İlhan’ın eşi, Elbistan esnaflarından Ejder, Erol, Namık, Turaç, Gökhan, Belginhan İlhan ile Halime Gül ve merhum Nuriye Böke’nin annesi, Abdurrahman Böke ve Sayim Gül bacanakların kayınvalidesi Sehar İlhan vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Mart Cumartesi günü ikindi namazından sonra Kabaağaç Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kabaağaç Mahallesi’ndeki hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0553 949 5373 Ejder İlhan
0530 077 5615 Erol İlhan
0532 515 8126 damadı Galip İlhan.