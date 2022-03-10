Sefer Yüzbaşı 84 yaşında,
Kızılcaoba Mahallesinden Merhum Hacı Durdu ve Nazlı Yüzbaşı ailesinin oğlu, merhuma Mediha Yüzbaşı’nın eşi,Merhum İsmet Yüzbaşı’nın ağabeyi
Hamza, Hasan, Nuri, merhum Ali, Sıddık Yüzbaşı’nın amcaoğlu,Mehmet, Ahmet Gıyan Kara kardeşlerin eniştesi, Hacı Durdu, Sefa, Mehmet Ali, Atakan, Fatih, Nazlı, Gül, Nergiz, Sümbül kardeşlerin babaları,Cengiz, Metin, Erten Yüzbaşı’nın amcaları, Hüseyin, Ahmet, merhum Fahri, Tuna bacanakların kayınbabası, Sefer Yüzbaşı vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazına müteakip Kızılcaoba Yeni Camii de kılınarak Pınarbaşı Mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Kızılcaoba Mahallesi Yavuzselim Caddesi Onur Apt kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu:
Oğlu Hacı Durdu 0544 727 68 02
Oğlu Sefa 0544 415 46 40
Oğlu Mehmetali 0544 888 87 98
Oğlu Atakan: 0543 761 84 24
Oğlu Fatih: 0545 815 49 93
Sefer Yüzbaşı 84 yaşında,
10 Mart 2022 Perşembe 09:32
Sefer Yüzbaşı 84 yaşında,