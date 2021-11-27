Sefade Göçmüş 82 yaşında
Kalealtı mahallesinden merhum Ali Göçmen’in kızı, Nazım Göçmüş’ün eşi, Hamdi, Rasim ve Habibe Işık kardeşlerin annesi Ali ve İbrahim Göçmen’in kardeşi, Mustafa, Nazif, Ferhat Mahmut, Murat ve Rabia Göçmen kardeşlerin halası Sefade Göçmüş vefat etmiştir.
Cenazesi 28 Kasım 2021 Pazar günü öğle namazından sonra Kalealtı camiinde namazı kılınarak Kalealtı mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kalealtı mahallesi taziye evinde okunacaktır.
taziye telefonları:
0531 469 13 14 Kardeşi İbrahim Göçmen
0049 163 456 97 28 oğlu Hamdi Göçmüş
0049 1525 620 87 95 damadı Özgür Işık
Sefade Göçmüş 82 yaşında
27 Kasım 2021 Cumartesi 11:18
Sefade Göçmüş 82 yaşında