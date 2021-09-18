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Salime Körler 76 yaşında

Salime Körler 76 yaşında
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Salime Körler 76 yaşında

İncecik Mahallesi’nden Musa Körler’in eşi, Hamit, Nizamettin, Metin, Zahittin, Şaziment, Ayşe, Hatun, Hatice, Zöhre ve Münire kardeşlerin annesi, Mustafa Kaplan’ın kız kardeşi, Mevlit Ahmet Yalçınöz, İdris Altıntaş, Hacı Ahmet Güzel ve Erol Belgin bacanakların kayınvalidesi Salime Körler vefat etmiştir. Cenazesi, 19 Eylül Pazar günü İncecik Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İncecik Mahallesi’ndeki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0532 647 8536 oğlu Hamit

0535 235 3170 oğlu Zahittin

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Anahtar Kelimeler:
Salime Körler 76 Yaşında
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DERVİŞ DOĞAN 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Kahraman BOZKURT 42 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah biz ondan razı idik Allahimda ondan razı olsun

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Etem KUL 23 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

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