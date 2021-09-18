Salime Körler 76 yaşında
İncecik Mahallesi’nden Musa Körler’in eşi, Hamit, Nizamettin, Metin, Zahittin, Şaziment, Ayşe, Hatun, Hatice, Zöhre ve Münire kardeşlerin annesi, Mustafa Kaplan’ın kız kardeşi, Mevlit Ahmet Yalçınöz, İdris Altıntaş, Hacı Ahmet Güzel ve Erol Belgin bacanakların kayınvalidesi Salime Körler vefat etmiştir. Cenazesi, 19 Eylül Pazar günü İncecik Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İncecik Mahallesi’ndeki kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0532 647 8536 oğlu Hamit
0535 235 3170 oğlu Zahittin
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN