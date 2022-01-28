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Şahender Kul 82 yaşında

Şahender Kul 82 yaşında
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Merhum Ali ve Sultan Akarçay’ın kızı, merhum Mustafa Kul’un eşi, Miyase Cengizler, Hayati, Yemliha ve Mehmet Akarçay ile Sultan, Kerim, Cuma ve Fadime kardeşlerin ablası, Müşerref Karataş, Mehmet Kul, Yasemin Kılınç, Metin Kul, Gülsemin Bolat, Ahmet Kul ve Ayşe Kul kardeşlerin annesi, Sefa Kılınç, Hasan Kanat, Fehmi Bolat, Hüseyin Çevik, Münevver, Yeliz ve Hülya Kul’un kayınvalidesi Şahender Kul, 28 Ocak günü vefat etmiştir. Cenazesi, Cuma namazına müteakip Ulu Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi 101 market arkası Anadolu lisesi yanı Gül Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0543 228 3423 Mehmet Kul

0542 206 6464 Metin Kul

0505 543 4173 Ahmet Kul.

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Şahender Kul 82 Yaşında
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