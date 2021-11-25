Safiye Şakalar 86 yaşında
Mehmet ve Hatice ailesinin kızı, merhum Mehmet Şakalar’ın hanımı, öğretmen Yaşar, Havva, Hatice, Melahet, polis memuru Hakkı, şeker fabrikası personeli, Turgut, akedaş personeli Şahin, teiaş personeli Nihat ve Abdullah Şakalar ‘ın kardeşlerin annesi 26 torun sahibi, Safiye Şakalar vefat etmiştir.
Cenazesi 26 Kasım 2021 Cuma günü öğle namazından sonra Ekinözü-Türkeli mahallesinde defnedilecektir.
Kur’an ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu
Oğlu yaşar : 0542 647 02 68
Oğlu turgut: 0542 896 65 55
Oğlu Şahin: 0530 771 86 75