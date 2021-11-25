Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Başkan Tıraş’tan Çöllolar’da istihdam ve işletme süreci açıklaması
Başkan Tıraş’tan Çöllolar’da istihdam ve...
Öğretmenler Günü törenle kutlandı
Öğretmenler Günü törenle kutlandı
TMO'dan un fiyatı açıklaması
TMO'dan un fiyatı açıklaması
Trafik kazasında hayatını kaybeden Göksunlu uzman çavuşa son görev
Trafik kazasında hayatını kaybeden Göksunlu...
Meteoroloji uyardı: Elbistan sağanak yağışa teslim olacak
Meteoroloji uyardı: Elbistan sağanak yağışa...
banner191
banner162

Safiye Şakalar 86 yaşında

Safiye Şakalar 86 yaşında
banner167

Safiye Şakalar 86 yaşında

Mehmet ve Hatice ailesinin kızı, merhum Mehmet Şakalar’ın hanımı, öğretmen Yaşar, Havva, Hatice, Melahet, polis memuru Hakkı, şeker fabrikası personeli, Turgut, akedaş personeli Şahin, teiaş personeli Nihat ve Abdullah Şakalar ‘ın kardeşlerin annesi 26 torun sahibi, Safiye Şakalar vefat etmiştir.

Cenazesi 26 Kasım 2021 Cuma günü öğle  namazından sonra Ekinözü-Türkeli mahallesinde defnedilecektir.

Kur’an ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonu

Oğlu yaşar : 0542 647 02 68

Oğlu turgut: 0542 896 65 55

Oğlu Şahin: 0530 771 86 75

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Safiye Şakalar 86 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.