Şaban Pekcan 65 yaşında

Keçemağara Mahallesinden merhum Hacı Halil ve Rabia Pekcan ailesinin oğlu, Recep, Fatma, Hatice, Yeter, Nuriye, merhum Naciye kardeşlerin kardeşi, Fadime, Çetin, Hatice, Gülfidan, Rabia ve Mehmet kardeşlerin babası, Semraye Pekcan’ın eşi, uzun yıllar İngiltere’de ikamet eden Şaban Pekcan 10 Şubat 2022 Perşembe günü vefat etmiştir.
Cenazesi 16 Şubat 2022 Çarşamba günü ikindi namazından sonra Hocazade Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi Karayolları karşısı kendi hanesinde okuncaktır.
Taziye için telefonlar:
0 546 588 20 50 kardeşi Recep,
0 541 744 83 05 amcaoğlu Ali,
0 535 866 16 27 kaynı M. Ali Bektaş,
0 507 609 31 61 eniştesi Derviş Özgül.