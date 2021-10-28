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Şaban Ece 69 Yaşında

Şaban Ece 69 Yaşında
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Şaban Ece 69 Yaşında

Izgın mahallesinden merhum Ali ve Şerife Ece’nin oğlu, Fatih, Sümeyra, Belma, Merve ve Nilgün kardeşlerin babası,  Hakkı, Hulusi,  Salih, Zahide, Fadime, Şefika, Leyla, Zehra merhum Şenel kardeşlerin abisi, Aldaş mahallesinden merhum Mehmet Kabaağaç’ın damadı, Zeki, Salman, Adnan kardeşlerin eniştesi, Ali Bozdoğan, Durdu Özgül, Oğuz Gören, Sayit Fırtına bacanakların kayınbabası Şaban Ece vefat etmiştir.

Taziye telefonu:

Oğlu Fatih Ece 0544 447 13 28

Kardeşi Hakkı Ece 0552 011 58 97

Kardeşi Hulusi Ece 0505 566 53 17

Kardeşi Salih Ece 0553 604 30 72

Cenaze namazı  28 Ekim 2021 Perşembe günü İkindi namazından sonra Ulu Camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Eski Cela Garajı Civarı Heleteliler arkası kendi hanesinde okunacaktır.

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Şaban Ece 69 Yaşında
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