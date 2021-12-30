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Rukiye Doğan 85 yaşında

Rukiye Doğan 85 yaşında
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Güblüce Mahallesinden Boynueğri Ahmet’in kızı, eski muhtar Mustafa Doğan’ın eşi, Sayit, Alirıza, Ahmet, Bilal, Hatice, Nuran, Habibe, Leyla ve Zeynep kardeşlerin annesi, Hacı Doğan, Hürriyet Eker, Hacı Ali Bostancı, Ahmet Doğan ve Sıddık Gökcek bacanakların kayınvalidesi Rukiye Doğan vefat etmiştir. Cenaze namazı, 30 Aralık Perşembe günü öğle namazına müteakip Kızılcaoba Yeni Cami’inde kılınacaktır. Cenazesi, Güblüce Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi Anadolu lisesi karşısı Gövce Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 

0505 957 7642 oğlu Bilal

0545 811 8282 oğlu Sayit.

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Anahtar Kelimeler:
Rukiye Doğan 85 Yaşında
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