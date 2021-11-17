Karahöyük Mahallesinden, Şaban ve Emiş’in oğlu, rahmetli Arap Mehmet ve Ali Yalvaç’ların kardeşi, Mutlu, Murat, Nihal, Nevin kardeşlerinin babası, Ramazan Yalvaç 17 Kasım Çarşamba günü vefat etmiştir. Cenazesi 18 Kasım Perşembe günü öğle namazından sonra Battal Camiiden kaldırılacaktır.
Taziye için,
Mehmet Yalvaç 0542 567 9393
İsmail Yalvaç 0542 303 3444
Hüseyin Yalvaç 0532 517 4746
Selahattin Yalvaç 0542 785 8369
Ramazan Yalvaç
17 Kasım 2021 Çarşamba 14:49
Karahöyük Mahallesinden, Şaban ve Emiş’in oğlu, rahmetli Arap Mehmet ve Ali Yalvaç’ların kardeşi, Mutlu, Murat, Nihal, Nevin kardeşlerinin babası, Ramazan Yalvaç 17 Kasım Çarşamba günü vefat etmiştir. Cenazesi 18 Kasım Perşembe günü öğle namazından sonra Battal Camiiden kaldırılacaktır.