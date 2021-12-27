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Ramazan Özcan 83 yaşında 

Ramazan Özcan 83 yaşında 
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Ramazan Özcan 83 yaşında
Geçit mahallesinden Hüseyin ve Aişe Özcan ailesinin oğlu, Ömer, Durmuş, Hüseyin, Hanifi, Salise, Hacer, Emsal ve Songül kardeşlerin babası, Ramazan Özcan 27 Aralık 2021 pazartesi günü vefat etmiştir. 
Kur'an-ı Kerim'i Geçit mahallesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar 
0 544 519 72 82 oğlu Hüseyin
0 546 646 51 46 oğlu Durmuş
0 541 242 07 46

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Özcan 83 Yaşında
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Bahittin Saykın ALMANYA 4 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Mehmet pamir (izmir) 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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DERVİŞ DOĞAN 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Niyazi CERİTLİ 2 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah

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Ali Akarsu İstanbul 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 1 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun

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Süleyman kaya bursa 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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