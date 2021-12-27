Ramazan Özcan 83 yaşında
Geçit mahallesinden Hüseyin ve Aişe Özcan ailesinin oğlu, Ömer, Durmuş, Hüseyin, Hanifi, Salise, Hacer, Emsal ve Songül kardeşlerin babası, Ramazan Özcan 27 Aralık 2021 pazartesi günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Geçit mahallesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0 544 519 72 82 oğlu Hüseyin
0 546 646 51 46 oğlu Durmuş
0 541 242 07 46
Ramazan Özcan 83 yaşında
27 Aralık 2021 Pazartesi 13:15
Ramazan Özcan 83 yaşında
Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.