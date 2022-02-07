Ramazan Otlutepe 67 yaşında

İğde Mahallesi’nden merhum Ahmet ve Şerife Otlutepe ailesinin oğlu, Sultan Otlutepe’nin eşi, Hamide Alpay, Hamit, Sefa ve Karaelbistan Şefkat Anaokulu müdürü Cuma Otlutepe’nin babası, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürü Dilek Otlutepe ‘nin kayınbabası Ramazan Otlutepe vefat etmiştir. Cenazesi, 7 Şubat pazartesi günü ikindi namazına müteakip Karaelbistan Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Mahallesi taziye evinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0541 412 5292 oğlu Cuma
0536 584 2642 oğlu Sefa.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN