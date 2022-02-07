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Ramazan Otlutepe 67 yaşında

Ramazan Otlutepe 67 yaşında
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İğde Mahallesi’nden merhum Ahmet ve Şerife Otlutepe ailesinin oğlu, Sultan Otlutepe’nin eşi, Hamide Alpay, Hamit, Sefa ve Karaelbistan Şefkat Anaokulu müdürü Cuma Otlutepe’nin babası, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürü Dilek Otlutepe ‘nin kayınbabası Ramazan Otlutepe vefat etmiştir. Cenazesi, 7 Şubat pazartesi günü ikindi namazına müteakip Karaelbistan Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Mahallesi taziye evinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0541 412 5292 oğlu Cuma

0536 584 2642 oğlu Sefa.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Otlutepe 67 Yaşında
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DERVİŞ DOĞAN 1 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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SAİT ANTEPLİOGLU 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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OSMAN ŞAHİN İZMİR 21 saat önce

Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun, kabri nurla dolsun, yakınlarının başı sağolsun.

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Mahmut Korkmaz 14 saat önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm aile, akraba ve dostların başı sağolsun. Balıkesir

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Nuri YALÇINÖZ 13 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH

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