Ramazan Deveci 88 yaşında
Çiçek Mahallesinden Şükrü ve İnsaf Deveci ailesinin oğlu, Devlet hastanesi personeli Nurhan, Maliye personeli Rızvan,Canan, Adnan , Rıdvan, İlhan ve sanayi marangozlar odası personeli Erhan deveci'nin babası, Ertekin Çoban, Reşit Savur, Atik Çetin ve Yediemin Bayram Karakaş'ın kayın babası Halkbankasindan emekli çiçekli Ramazan deveci vefat etmistir. Cenazesi 26 Eylül 2021 pazar öğle namazina müteakiben cicek merkez camiide kılınarak çiçek mezarlığına defnedilecektir. Kurani kendi hanesinde kümbet mahalle muhtarlığı kutahya seramik üstünde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
Oğlu Erhan 0536 035 4047
Oğlu Nurhan: 0542 276 2760