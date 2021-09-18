Rafet Saydam
Kadı Sinanlılar kabilesinden merhum Abdulsettar Saydam ve Naime Saydam ailesinin oğlu, emekli öğretmen Meral Saydam’ın eşi, öğretmen Çiğdem Saydam, Ziraat Bankası personeli Naime Saydam ve Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Alparslan Saydam’ın babaları, Necdet Saydam, Serpil Hacımahmutoğlu, Sebiha Tekerek, merhum Fevzi Saydam, merhum Alparslan Saydam, merhum Seniha Eldeleklioğlu’nun kardeşleri, emekli öğretmen Rafet Saydam Adana’da vefat etmiştir.
Cenazesi Adana’dan getirilerek Elbistan'da defnedilecektir.