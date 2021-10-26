Rafet Şahin 60 yaşında
Mehmet ve Emine Şahin’in oğlu Şeref, Durdu, Muhammed Şahin Ahmet Pıçak Navruz Göz kardeşlerin abileri Vaysal Günay, Fettah, Ferdi, Hüseyin, Hatice, Meryem Demir, Durdu, Mustafa, Mehmet Bursalı kardeşlerin teyzesinin oğlu
Sabri ve Hakkı Saygın’ın enişteleri,
Emre Şahin ve Emine Bursalı’nın babaları
Rafet Şahin vefat etmiştir.
İletişim
Emre Şahin(Oğlu): 0 (545) 846 46 16
Durdu Bursalı(Teyzesinin oğlu): 0 544 443 11 98
Ahmet Pıçak(Kardeşi):0 545 343 84 47
Rafet Şahin 60 yaşında
26 Ekim 2021 Salı 22:34
Rafet Şahin 60 yaşında