Rabia Karcıoğlu 65 yaşında,
Ceyhan Mahallesi Karcıoğlu kabilesinden esnaf Mehmet Karcıoğlu'nun eşi, Şükriye ve Yusuf Kitiz'in kızı, Ömer Neslihan, Bilgehan, Tuğba, Nuray ve Yusuf kardeşlerin annesi, merhume Esvet Çanak, Mehmet ve Necati Kitiz kardeşlerin kardeşi, Tahsin Özkara, Akif Göçer, Muhammet Boynueğri ve Orhan Çolak'ın kayınvalidesi Rabia Karcıoğlu 10 Eylül Cuma günü vefat etmiştir.
Cenazesi 11 Eylül Cumartesi günü Ulu Camiinde namazı kalınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Kızılcaoba mahallesi Veysel Karani caddesi kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye Telefon
Eşi Mehmet Karcıoğlu 0541 310 12 13
Oğlu Ömer Karcıoğlu 0542 787 01 02
Oğlu Yusuf Karcıoğlu 0543 467 70 00