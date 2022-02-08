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Ömer Küccük 88 yaşında,

Ömer Küccük 88 yaşında,
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Aslen Bakış mahallesinden Ali ve Türke Küccük ailesinin oğlu, Mehmet Eroğlu'nun damadı, Ali Niyazi Küccük, merhum Yusuf ve İbrahim Küccük kardeşlerin kardeşi, Hasan Ali, Ahmet,  Afşin Vakıfbank personeli Mehmet, Yıldız ve Gönül Küccük kardeşlerin babası, Doğan Yıldırım ve Hüseyin Şiringül'ün kayınpederi Ömer Küccük 6 Şubat 2021 pazar günü vefat etmiştir.

Kur'an-ı ve Taziyesi Ceyhan mahallesi kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefon :

0 544 840 84 86 oğlu Mehmet

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Küccük 88 Yaşında
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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 4 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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Atıf Nakiboğlu (İzmir) 4 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet,ailesine akraba ve sevenlerine başsağlığı dilerim

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ALİ KÜCCÜK 3 saat önce

mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 2 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun

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