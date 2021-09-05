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Ömer Kebeli 78 yaşında

Ömer Kebeli 78 yaşında
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Ömer Kebeli 78 yaşında,

Ekinözü Sosyallı mahallesinden Hasan ve Fatma Kebeli ailesinin oğlu, Şeyhmuz, Sıtkı, Nabi, Süleyman ve Mehmet Kebeli kardeşlerin babası, Mustafa, Mehmet, Ramazan ve Eşe Kebeli'nin kardeşi, Anişe Kebeli'nin eşi, Ömer Kebeli vefat etmiştir. 

Cenazesi 5 Eylül 2021 pazar günü öğle namazından sonra Kebeli'de aile mezarlığına defnedilecektir. 

Kur'an-ı Kerim'i kendi hanelerinde okunacaktır. 

Taziye için telefonlar 

0 541 605 68 17 oğlu Nabi Kebeli

0 542 770 72 12 oğlu Süleyman Kebeli

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Niyazi CERİTLİ 4 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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İlyas KAR 4 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Dr.Abdurrahim KAR 4 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 4 gün önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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M gülbay çanakkale 4 gün önce

Merhum ömer kebeliye Allah rahmet etsin mekânı cennet makamı âli olsun Rabbim merhameti ile yargılasın ve taksiratını affetsin ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim

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Beşir HENNEP 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah. Yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum.

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Ali Akarsu İstanbul 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Çetin Saykın Almanya 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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