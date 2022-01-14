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Ökkeş Kılınç 58 yaşında,

Ökkeş Kılınç 58 yaşında,
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Aslen Afşin Alemdar mahallesinden olup, Battalgazi mahallesinde oturan kör Hüseyin namı ile anılan Hasan ve Döndü Kılınç ailesinin oğlu, Mevlüt Kılınç'ın damadı, Fahrettin, Bayram ve Vedat Kılınç'ın abisi, Günay, Hüseyin, Şule ve Beyza Kardeşlerin babası, Yılmaz Uçar ve İsmail Doruk'un kayınbabası, TEK'denemekli Ökkeş Kılınç 13 Ocak 2022 Perşembe günü kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi mahallesi Tepebaşı caddesi Sefo Gross Market civarı kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar

0 544 655 66 09 kardeşi Bayram

0 544 273 30 33 oğlu Hüseyin

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