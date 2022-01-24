Kızılcaoba mahallesinden Beyazıtlar kabilesinden merhum Demirci Mulla Yakup Özpolat’ın oğlu; Turabi, Faik, Fuat, İmdat, Sefa, Hatice Özpolat kardeşlerin kardeşi, Nusret Özpolat vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Gariplik camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Pandemi nedeniyle cenaze çadırı kurulmayacaktır.
Taziyeler telefonla kabul edilecektir.
Taziye telefonları:
İmdat Özpolat 0542 697 32 48
Sefa Özpolat 0543 240 90 32
Fuat Özpolat 0541 238 81 47
Nusret Özpolat
24 Ocak 2022 Pazartesi 14:41