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 Nusret Özpolat

 Nusret Özpolat
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Kızılcaoba mahallesinden Beyazıtlar kabilesinden merhum Demirci Mulla Yakup Özpolat’ın oğlu; Turabi, Faik, Fuat, İmdat, Sefa, Hatice Özpolat kardeşlerin kardeşi, Nusret Özpolat vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Gariplik camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Pandemi nedeniyle cenaze çadırı kurulmayacaktır.
Taziyeler telefonla kabul edilecektir.
Taziye telefonları: 
İmdat Özpolat 0542 697 32 48
Sefa Özpolat 0543 240 90 32
Fuat Özpolat 0541 238 81 47

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