Selman Cintay’ın eşi, Mustafa Pınar, Gamze, Sultan Cintay’ın anneleri, merhum Şamil ve Zöhre Alış’ın kızları, merhum Karakelle Hasan ve merhum Gazi Kurt'un yeğeni, Mükremin, Yusuf Alış’ın amcakızları, Necdet, Cuma Batmaz'ın dayıkızları, Aykut Batmaz'in teyzesi, Nurten Cintay vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazından sonra Hocazade Camii’nde kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir. Taziye evi Kümbet Mahallesi Aslan Seramik arkas kendi hanesidir.
Nurten Cintay 54 yaşında
27 Eylül 2021 Pazartesi 18:21