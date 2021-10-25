Nurten Arslan 61 yaşında
Merhum Galo Ali Rıza ve Vesile Şen ailesinin kızı, esnaftan merhum Galo Yaşar Şen, Galo Hüseyin Şen’in ve Galo Mustafa Şen kardeşlerin ablaları, Ahmet, Mehmet, Samet ve Vesile kardeşlerin anneleri, Nurten Arslan vefat etmiştir.
Cenazesi 25 Ekim Pazartesi günü öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Gariplik Mezarlığı karşısında okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 551 103 23 73 oğlu Mehmet,
0 538 379 62 75 oğlu Samet.