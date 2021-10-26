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Nuriye Yinanç 92 yaşında

Nuriye Yinanç 92 yaşında
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Nuriye Yinanç 92 yaşında

Merhum Müftü Reşit Efendi ve merhum Zöhre İnanç'ın kızı, merhum Lütfi Yinanç'ın gelini, Mükrimin Halil Lisesinin kurucusu ve müdürü Hüsamettin Yinanç'ın eşi, merhum Hasibe İnanç'ın kız kardeşi, merhum Sırrı Müftüoğlu'nun ablası, Makbule Yinanç, İnci Emre Ateş,Yasemin Uzun ve Gül Bolulu kardeşlerin anneleri, Zeki İnanç , A.Fethi İnanç, Esentepe ortaokulu müdürü Reşit İnanç, Kadriye Sinan ve Güner Paksoy'un teyzeleri, Emin Yinanç, Ömer Emre Ateş, avukat Mehmet Uzun ve öğretmen Hakan Bolulu bacanakların kayınvalidesi,Nuriye Yinanç vefat etmiştir. Cenazesi 27 Ekim 2021 Çarşamba günü öğle namazından sonra Ulu camiinde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur an-ı Kerim'i Kızılcaoba mahallesi site kavşağı şok market yanında okunacaktır. Taziye için telefonlar

Damadı Emin Yinanç 0538 419 05 01

Damadı Ömer Emreateş 0530 902 01 40

Damadı Mehmet Uzun 0542 581 52 41

Damadı Hakan Bolulu 0535 380 11 46

Yeğeni A.Fethi İnanç 0532 522 69 39

Yeğeni M.Resit İnanç 0505 767 99 01

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Anahtar Kelimeler:
Nuriye Yinanç 92 Yaşında
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SEMİH SEZER. ANTALYA 39 dakika önce

NURİYE TEYZEME ALLAHTAN RAHMET,SEVENLETİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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DERVİŞ DOĞAN 22 dakika önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Niyazi CERİTLİ 10 dakika önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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