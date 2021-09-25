Afşin Hurman mahallesinden Yusuf Özdemir'in eşi, Ömer ve Dudu Güriçin ailesinin kızı, Selahattin, TKİ'den emekli Abbas, BTermik personeli Asım, Vergi Dairesi personeli Mehmet, İBBB. Personeli Seyfettin, Yargıtay Üyesi Mikail, Ayşe ve Yurdagül Özdemir kardeşlerin annesi, Ali Özdemir ve merhum Ramazan Akbaş'ın kayınvalidesi, Nuriye Özdemir 24 Eylül 2021 günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Afşin Hurman mahallesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar
0 530 849 51 48 oğlu Abbas
0 544 690 60 94 oğlu Asım
0 539 582 07 48 oğlu Seyfettin
0 505 694 68 44 oğlu Mehmet
Nuriye Özdemir 87 yaşında,
25 Eylül 2021 Cumartesi 09:32
Afşin Hurman mahallesinden Yusuf Özdemir'in eşi, Ömer ve Dudu Güriçin ailesinin kızı, Selahattin, TKİ'den emekli Abbas, BTermik personeli Asım, Vergi Dairesi personeli Mehmet, İBBB. Personeli Seyfettin, Yargıtay Üyesi Mikail, Ayşe ve Yurdagül Özdemir kardeşlerin annesi, Ali Özdemir ve merhum Ramazan Akbaş'ın kayınvalidesi, Nuriye Özdemir 24 Eylül 2021 günü vefat etmiştir.