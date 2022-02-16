Nuriye Canpolat 90 yaşında,
Darende Yeniceden merhum Ali Bekir ve Raziye Ersoy kızı merhum Hacı Canpolat’ın eşi; Ayşe Bilge, Hacer Ecik, Emine Gül ve Durmuş Canpolat’ın annesi,
Haşim Bilge, Hikmet Ecik ve Çuhadar Gül’ün kayın valideleri Yusuf ve Mahmut Ersoy’un kardeşi, Nuriye Canpolat vefat etmiştir. Cenazesi 16 Şubat 2022 Çarşamba ikindi namazından sonra Hocazade camiinde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Fatih cami civarında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu:
Oğlu Durmuş Canpolat 0544 690 09 09
Damadı Cuhadar Gül 0530 468 63 82
Torunu Mehmet Bilge 0505 788 44 25