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Nuriye Canpolat 90 yaşında,

Nuriye Canpolat 90 yaşında,
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Nuriye Canpolat 90 yaşında,

Darende Yeniceden merhum Ali Bekir ve  Raziye Ersoy kızı  merhum Hacı Canpolat’ın eşi; Ayşe Bilge, Hacer  Ecik,  Emine Gül  ve Durmuş  Canpolat’ın annesi,

Haşim Bilge, Hikmet Ecik ve Çuhadar Gül’ün kayın valideleri Yusuf ve Mahmut Ersoy’un kardeşi, Nuriye Canpolat vefat etmiştir. Cenazesi 16 Şubat 2022 Çarşamba ikindi namazından sonra Hocazade camiinde  namazı kılınarak   Hocazade mezarlığına  defnedilecektir.  Kur’an-ı Kerim’i Fatih cami civarında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonu:

 Oğlu  Durmuş Canpolat 0544 690 09 09

Damadı Cuhadar Gül 0530 468 63 82

Torunu Mehmet Bilge 0505 788 44 25

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Anahtar Kelimeler:
Nuriye Canpolat 90 Yaşında
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