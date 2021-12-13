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Nuri Tontuş 69 yaşında,

Nuri Tontuş 69 yaşında,
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Nuri Tontuş 69 yaşında,

Çatova mahallesinden Abdullah ve Zöhre Tontuş ailesinin oğlu, Apo Kadir İnce'nin damadı, Cuma Tontuş, Özay Gülat, Miyase Çekici, Nermin Güler, Zahide Tontuş, Selçuk Tontuş ve Fatih Tontuş kardeşlerin kardeşi, Murat, Hakan, Seray, Gülay ve Abdulkadir Tontuş kardeşlerin babası, Polis memuru İbrahim Sani Kahraman'ın kayınpederi Nuri Tontuş 13 Aralık 2021 Pazartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazından sonra Hocazade camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi Sekili caddesi Gülbe Şeker Sokak kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 546 270 18 46 oğlu Hakan

0 542 672 22 94 oğlu Murat

0 551 957 69 09 oğlu Abdulkadir

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Anahtar Kelimeler:
Nuri Tontuş 69 Yaşında
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