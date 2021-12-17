Aslen Ortaören mahallesinde Fatihler mezrasından olup Elbistan’da ikamet eden merhum İbrahim Şahin’in oğlu, merhum Mualla, Emri, Kadir, Bünyamin Şahin’in kardeşleri kardeşi, Oktay, Gökhan , Mustafa Şahin kardeşlerin babası Nuri Şahin vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazından sonra Hocazade camiinde namazı kılınarak Hoca zade mezarlığında defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre mahallesi yeni mavi kent yanında okunmaktadır.
Taziye telefonu:
0541 465 48 87 oğlu Oktay Şahin
Nuri Şahin 62 yaşında
17 Aralık 2021 Cuma 17:42
Aslen Ortaören mahallesinde Fatihler mezrasından olup Elbistan’da ikamet eden merhum İbrahim Şahin’in oğlu, merhum Mualla, Emri, Kadir, Bünyamin Şahin’in kardeşleri kardeşi, Oktay, Gökhan , Mustafa Şahin kardeşlerin babası Nuri Şahin vefat etmiştir.