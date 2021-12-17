Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan çiftçisine 11 milyon lira kuraklık desteği
Elbistan çiftçisine 11 milyon lira...
Öğrencilere bot ve mont hediyesi
Öğrencilere bot ve mont hediyesi
Nurhak Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin lira oldu
Elbistan’da sahte içki kabusu sürüyor
Elbistan’da sahte içki kabusu sürüyor
Elbistan’a 51 sözleşmeli personel atanacak
Elbistan’a 51 sözleşmeli personel atanacak
banner191
banner162

Nuri Şahin 62 yaşında

Nuri Şahin 62 yaşında
banner167

Aslen Ortaören mahallesinde Fatihler mezrasından olup Elbistan’da ikamet eden merhum İbrahim Şahin’in oğlu, merhum Mualla, Emri, Kadir, Bünyamin Şahin’in kardeşleri kardeşi, Oktay, Gökhan , Mustafa Şahin kardeşlerin  babası Nuri Şahin vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazından sonra Hocazade camiinde namazı kılınarak Hoca zade mezarlığında defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre mahallesi  yeni mavi kent yanında  okunmaktadır.
Taziye telefonu: 
 0541 465 48 87 oğlu Oktay Şahin

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Nuri Şahin 62 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.