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Necibe Küçük 76 yaşında

Necibe Küçük 76 yaşında
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Merhum Hafız Mehmet Süreyya ve Ayşe Küçük’ün kızı, Hacı Ahmet ve Zöhre Küçük’ün gelini, merhum Veysi Küçük’ün eşi, Durmuş, Ahmet, Osman, Ömer, Abdurrahman Küçük, Fatma Babaoğlu, Kadriye Dede, Zümrüt Özcan ve Hacer Küçük  kardeşlerin annesi, Hacı Abdullah Dede, Kürşat Babaoğlu, Ayhan Özcan ve Bilal Küçük’ün kayınvalidesi Necibe Küçük vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazından sonra Pınarbaşı camiinde namazı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Nazar sitesi Kızılcaoba mahallesi kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye telefonları :
Durmuş Küçük 0552 299 49 34
Ahmet Küçük 0543 420 62 90
Osman Küçük 0543 973 70 03
Ömer Küçük 0530 170 96 73
Abdurrahman Küçük 0532 294 04 57 

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Necibe Küçük 76 Yaşında
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