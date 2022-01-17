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Necdet Cehiz 66 yaşında

Necdet Cehiz 66 yaşında
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Cehizler kabilesinden merhum Haydar Ali ve Fatma Cehiz’in oğlu, emekli öğretmen Müyesser Cehiz’in eşi, İlker, Özge, Cansu Cehiz kardeşlerin babası, Turan, İlhan, Selahattin, Adnan, Nevzat, Necmettin Cehiz kardeşlerin kardeşi, Ergün Bozkuş’un kayınbiraderi emekli öğretmen Necdet Cehiz vefat etmiştir.

Cenazesi 18 Ocak Salı günü ikindi namazından sonra Tepebaşı Camii’nde namazı kılınarak Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Pınarbaşı Mahallesi Uludağ Sokak kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 537 656 66 46 kardeşi Nevzat Cehiz,

0 544 450 22 24 yeğeni Önder Cehiz,

0 535 507 24 70 eniştesi Ergün Bozkuş,

0 505 746 74 77 halaoğlu Kadir Antepli,

0 541 432 43 56 yeğeni Ali Cehiz

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Anahtar Kelimeler:
Necdet Cehiz 66 Yaşında
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Aliriza soysal 2 saat önce

Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başta Müyesser hocam ve Özge olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun

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Adem Kancı 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Adem Diri 2 saat önce

Hocam Allah rahmet eylesin sana. mekanın cennet olsun inşAllah .

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Murat ÖNAT 2 saat önce

Rabbim mekanını cennet eylesin Nejdet abi. 1 yıl beraber çalışmıştık. Ne güzel bir insandın. Rabbim kabrini nur etsin.

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Niyazi CERİTLİ 2 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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