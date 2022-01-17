Necdet Cehiz 66 yaşında

Cehizler kabilesinden merhum Haydar Ali ve Fatma Cehiz’in oğlu, emekli öğretmen Müyesser Cehiz’in eşi, İlker, Özge, Cansu Cehiz kardeşlerin babası, Turan, İlhan, Selahattin, Adnan, Nevzat, Necmettin Cehiz kardeşlerin kardeşi, Ergün Bozkuş’un kayınbiraderi emekli öğretmen Necdet Cehiz vefat etmiştir.
Cenazesi 18 Ocak Salı günü ikindi namazından sonra Tepebaşı Camii’nde namazı kılınarak Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Pınarbaşı Mahallesi Uludağ Sokak kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 537 656 66 46 kardeşi Nevzat Cehiz,
0 544 450 22 24 yeğeni Önder Cehiz,
0 535 507 24 70 eniştesi Ergün Bozkuş,
0 505 746 74 77 halaoğlu Kadir Antepli,
0 541 432 43 56 yeğeni Ali Cehiz
Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başta Müyesser hocam ve Özge olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun