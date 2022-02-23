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Müzeyyen Arslan

Müzeyyen Arslan

Müzeyyen Arslan
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Bastıklar kabilesinden merhum Hatice ve Ali Uçar’ın kızı Cuma Arslan’ın eşi, Osman, Fevzi, Mehmet ve merhum İbrahim Uçar ile Hacer Yıldız’ın kız kardeşi, Gül, Nevin ve Melike kardeşlerin annesi, Murat Polat, Özbay Yıldırım ve Dr. Fuat Şakalar’ın kayınvalidesi Müzeyyen Arslan vefat etmiştir. Cenazesi 23 Şubat Çarşamba günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, TOKİ konutları Y-5’teki hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0530 941 20 69

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