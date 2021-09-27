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Mustafa Zedeli 85 yaşında

Mustafa Zedeli 85 yaşında
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Mustafa Zedeli 85 yaşında, 
Kızılcaoba mahallesinden Merhum Mecit ve merhume Makbule Zedeli ailesinin oğlu, Gülsüm Zedeli'nin eşi,   merhum Enver Zedeli,  merhum Mükremin Zedeli,  Şükran Soysal, Neziha Kurt ve Fadime Köleli kardeşlerin abisi , Elbistan devlet hastanesi personeli Can, Şengül, Vildan ve Filiz  kardeşlerin babası, Ahmet Cömert,  İsmail Güzel ve Beşir Gök bacanakların kayınbabası Mustafa Zedeli vefat etmiştir. 
Cenazesi 28. 09 .2021salı günü ikindi namazından sonra  Kızılcaoba yeni Camide namazı kılınarak  Ketmenler mezarlığına defnedilecektir .
Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi’ndeki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefonları:
Oğlu Can zedeli  0543 303 56 13
Damadı Ahmet Cömert 0541 895 89 95
Damadı İsmail Güzel 0532 251 74 69
Damadı Beşir Gök 0 532 351 29 87

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Ekrem+c%C3%B6mert 1 saat önce

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