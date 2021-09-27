Mustafa Zedeli 85 yaşında,

Kızılcaoba mahallesinden Merhum Mecit ve merhume Makbule Zedeli ailesinin oğlu, Gülsüm Zedeli'nin eşi, merhum Enver Zedeli, merhum Mükremin Zedeli, Şükran Soysal, Neziha Kurt ve Fadime Köleli kardeşlerin abisi , Elbistan devlet hastanesi personeli Can, Şengül, Vildan ve Filiz kardeşlerin babası, Ahmet Cömert, İsmail Güzel ve Beşir Gök bacanakların kayınbabası Mustafa Zedeli vefat etmiştir.

Cenazesi 28. 09 .2021salı günü ikindi namazından sonra Kızılcaoba yeni Camide namazı kılınarak Ketmenler mezarlığına defnedilecektir .

Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi’ndeki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefonları:

Oğlu Can zedeli 0543 303 56 13

Damadı Ahmet Cömert 0541 895 89 95

Damadı İsmail Güzel 0532 251 74 69

Damadı Beşir Gök 0 532 351 29 87