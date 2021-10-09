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Mustafa Yönder 67 yaşında

Mustafa Yönder 67 yaşında
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Mustafa Yönder 67 yaşında,

Şeyhoğlu Mustafa namı ile anılan Mustafa ve Makbule Yönden ailesinin oğlu, Hikmet Şenbülbül'ün damadı, merhum Polis memuru Ahmet Furan Yönder, merhum Ömer Yönder, AEL'den emekli Mahmut, Mehmet, Osman ve Yusuf Yönder ile Güngör Aksu, Günay Çokbüyük ve Emine Nesrin Kahveci kardeşlerin kardeşi, Yunus, Ferhat, Akif, Gülcan ve Makbule kardeşlerin babası, Latif, Ender, Önder, Mustafa, Şahin, Harun, Faruk, Kerem ve Şeref Yönder'in amcası, Onur Kahveci'nin dayısı, AEL'den emekli Mustafa Yönder, ikamet ettiği Gebze Darıca'da vefat etmiştir. 

Cenazesi 10 Ekim 2022 pazar günü öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Şeyhadil mezarlığına defnedilecektir. 

Kur'an-ı ve Taziyesi Kahramanmaraş Kayabaşı mahallesi oğlu Yunus Önder'in evinde okunacaktır. 

Taziye için telefonlar 

0 505 222 16 77 abisi Mahmut

0 533 345 56 75 oğlu Yunus

0 535 766 33 70 yeğeni Latif

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Ümit Kaya 9 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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Osman EFEOGLU 5 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekani cennet olsun inşAllah başınız sağolsun

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Ferhat ŞERAN 4 saat önce

ALLAH CC RAHMET EYLESİN

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Niyazi CERİTLİ 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Recep Hayvalı SAKARYA 2 saat önce

Allah mekanını Cennet eylesin inşAllah Ailesinin başı sağolsun...

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Etem KUL 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Çetin Saykın Almanya 43 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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