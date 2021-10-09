Mustafa Yönder 67 yaşında,

Şeyhoğlu Mustafa namı ile anılan Mustafa ve Makbule Yönden ailesinin oğlu, Hikmet Şenbülbül'ün damadı, merhum Polis memuru Ahmet Furan Yönder, merhum Ömer Yönder, AEL'den emekli Mahmut, Mehmet, Osman ve Yusuf Yönder ile Güngör Aksu, Günay Çokbüyük ve Emine Nesrin Kahveci kardeşlerin kardeşi, Yunus, Ferhat, Akif, Gülcan ve Makbule kardeşlerin babası, Latif, Ender, Önder, Mustafa, Şahin, Harun, Faruk, Kerem ve Şeref Yönder'in amcası, Onur Kahveci'nin dayısı, AEL'den emekli Mustafa Yönder, ikamet ettiği Gebze Darıca'da vefat etmiştir.

Cenazesi 10 Ekim 2022 pazar günü öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Şeyhadil mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı ve Taziyesi Kahramanmaraş Kayabaşı mahallesi oğlu Yunus Önder'in evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0 505 222 16 77 abisi Mahmut

0 533 345 56 75 oğlu Yunus

0 535 766 33 70 yeğeni Latif