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Mustafa Salt

Mustafa Salt
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Mustafa Salt

Merhum Ahmet Salt’ın oğlu, Bekir Salt, merhum Hacı Mehmet ve merhum Mevlüt Ahmet Salt’ın kardeşi, merhum Remzi Salt’ın ağabeyi, Şahin Salt, Ercan Salt, Şenol Salt, İsa Salt, Mehmet Salt ve Erhan Salt kardeşlerin babaları, merhume Fatma Salt’ın eşi, Mustafa Salt vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazından sonra Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Camii altında okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 546 283 50 46 oğlu Şahin Salt

0 543 458 60 04 oğlu Ercan Salt

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