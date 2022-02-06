Mustafa Polat 66 yaşında

Aslen Afşin Kabaağaç Mahallesinden olup, Kahramanmaraş Merkez de ikametgah eden Emin ve Sıttık Polat’ın abisi, Kürşat Polat, Tuba Kaçar, Ebru Abacı, Esra Kurtoğlu ve İsa Aybars Polat’ın Babaları İnşaat Mühendisi Mustafa POLAT 06.02.2022 Pazar günü kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 07.02.2022 Pazartesi günü öğlen saat 12.00’de Kahramanmaraş Merkez Kapıçam Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kahramanmaraş Merkez Abdulhamithan Taziye evinde okunacaktır.

Oğlu Kürşat POLAT : 0 533 508 48 26

Damadı Selahattin ABACI : 0 505 590 26 81