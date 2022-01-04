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Mustafa Kurt 93 yaşında

Mustafa Kurt 93 yaşında
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Kızılcaoba mahallesinden merhum Abdullah ve Zarife Kurt ailesinin oğlu, Kızılcaoba mahallesinden merhum Derviş ve Makbule Bayazıt ailesinin damadı, merhum ismet Kurt’un eşi, emekli Yüzbaşı Mete Kurt, emekli Astsubay Cengiz Kurt ve belediye personeli Mahmut Kurt kardeşlerin babası, merhum Ahmet, Muhammet, Hacı, Tahsin, Fadime, Nazmiye, Sevinç, Sevgi ve Mürüvvet, Perihan, Şerife kardeşlerin kardeşi, Şenel, Ayfer ve Serpil Kurt'un kayınbabası, 6 torun dedesi, 4 de torun çocuğu büyükbabası emekli Astsubay Mustafa Kurt Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Cenazesi 05.01.2022 Çarşamba günü Kızılcaoba Yeni Cami'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziye çadırı AEL kavşağında Mahmut Kurt’un evinin yanında olacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 542 511 16 66 oğlu Mete

0 533 815 05 00 oğlu Cengiz

0 535 674 81 37 oğlu Mahmut
 

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