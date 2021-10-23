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Mustafa Güven 91 yaşında

Mustafa Güven (Kepenek) 91 yaşında

Mustafa Güven 91 yaşında
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Çatova Mahallesi'nden merhum Bayram ve merhume Ayşe Güven ailesinin oğlu, İmam Hüseyin, Hasan, Mevlüt (Yılmaz), Duran, Abdulgani Güven kardeşlerin kardeşi, Celal, Şeref, Mehmet Güven, Şükran Beştepe, Hatice ve Türkan Bülbül, Neslihan Çorbacı kardeşlerin babası Mustafa Güven vefat etmiştir. Cenazesi, 23 Ekim cumartesi günü Çatova Mahallesi'nde defnedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i, Çatova Mahallesi'nde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0543 391 6336 oğlu Şeref.

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