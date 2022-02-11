Mustafa Demirçapar 75 yaşında
Merhum Kıyıkçılardan Mehmet Demirçapar'ın oğlu, Fatoş Demirçapar'ın eşi, Tuncay, Turgay, Mehmet Demirçapar kardeşlerin babaları, Merhum Zahireci Çavuş Mustafa Nuri Atalay'ın damadı, Cemil, Veli, Mehmet, Metin, Şaban ve Hacer Atalay kardeşlerin enişteleri, Zahireci Bülent Doğan, Ali Doğan ve Mesut Doğan'ın dayıları, Tarım Kredi Kooperatifinden emekli, uzun yıllar Şoförler Odası genel sekreterlik görevini icra eden Mustafa Demirçapar vefat etmiştir.
Cenaze namazı Cuma namazından sonra Gariplik Camii'nde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim'i Yunus Emre İlköğretim yanı, Akbil Kırtasiye üzerindeki Çağdaş Kent apartmanında okunacaktır.
Taziye telefonu:
Oğlu Tuncay Demirçapar:0505 486 79 72
Oğlu Turgay Demirçapar:0505 354 31 87
Oğlu Mehmet Demirçapar:0505 349 10 35
Kaynı Şaban Atalay:0542 207 70 76